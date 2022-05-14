رئيس الجمهوریة يعزي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

وبعث اية اللة رئيسي برقية تعزية الى حاكم ابوظبي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان قدم فيها تعازيه لدولة الإمارات الصديقة والشقيقة، حكومة وشعبا بوفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وجاء في برقية التعزية هذه : "أثار نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الحزن والأسف، أُعزيكم وحكومة وشعب دولة الإمارات في وفاة المرحوم، وأسأل الله تعالى للفقيد المغفرة، ولكم وللأسرة الموقرة الصبر والأجر.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية امس الجمعة. وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، امس الجمعة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد مدة 40 يوماً.

كما أعلنت تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم، حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

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