مخبر : العلاقات الايرانية الغانية شهدت انطلاقة جديدة في الوقت الحاضر

"مخبر" ادلى بهذا التصريح، خلال استقباله اليوم الاربعاء، وزير الثقافة والفنون والسياحة بجمهورية غانا "ابراهيم محمد اول" الذي تراس وفد بلاده لحضور الاجتماع السابع للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين طهران واكرا.

ولفت النائب الاول لرئيس الجمهورية، الى ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين ايران وغانا ليبلغ مستوى العلاقات السياسية الثنائية؛ مبينا ان احد اولويات السياسة الخارجية لحكومة الجمهورية الاسلامية قائمة على توسيع التعامل والتعاون مع البلدان الافريقية.

كما اشار الى الخدمات والمساعدات الانسانية التي تقدمها الجمهورية الاسلامية لدولة غانا، ولاسيما نشاطات الهلال الاحمر الايراني لدى هذا البلد.

واكد على استعداد طهران لتعزيز تعاونها مع اكرا لتطوير خططها الزراعية العابرة للحدود والمشاريع الفنية والهندسية والاستثمارية للقطاع الخاص في هذا البلد.

وتطرق مخبر لتاهل المنتخب الغاني لكرة القدم الى مونديال قطر 2023؛ مصرحا : ان بلادنا ولاسيما المناطق الحرة الايرانية مستعدة لتنظيم مخيمات تدريبية لهذا المنتخب وايضا توفير استضافة مناسبة للمتفرجين وسياح الرياضة الغانيين؛ والاستفادة من هذه الفرصة لتوسيع العلاقات بين البلدين.

النائب الاول لرئيس الجمهورية، نوه خلال اللقاء مع وزير الثقافة الغاني، بدور اكرا البارز لتعزيز السلام العالمي ولاسيما حضورها الفاعل في حركة عدم الانحياز.

الى ذلك، اكد "محمد اول" على استعداد جمهورية غانا لتسخير جل طاقاتها في سياق تمتين العلاقات وتطوير التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ودعا وزير الثقافة والفنون والسياحة الغاني خلال اللقاء مع مخبر اليوم، الى تعزيز النشاطات الاستثمارية لشركات القطاع الخاص الايراني، وايضا توريد الخدمات الفنية والهندسية الايرانية الى بلاده.

وصرح، ان غنا التي تحتل المركز الاول عالميا في مجال انتاج الكاكاو لكنها لم تنجح في بلوغ المكانة المنشودة لدى الاسواق العالمية؛ مؤكدا على ان القطاع الخاص الايراني يستطيع من خلال تجاربه المميزة ان يقدم دعما ملفتا لتطوير البرامج الصناعية والتجارية في غانا.

واستطرد : ان كافة المجالات متاحة لتنمية العلاقات بين اكرا وطهران؛ داعيا الى تكثيف النشاطات الاستثمارية للشركات الايرانية في بلاده.

وفي الختام، اثنى الوزير الغاني الزائر على الانجازات التي حققتها الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال الحد من تفشي فيروس كورونا؛ لافتا الى الانحسار الملفت لمتوسط الوفيات الناجمة عن هذا الوباء في ايران، ومؤكدا على رغبة اكرا في الاستفادة من تجارب طهران الناجحة في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع