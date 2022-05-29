٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٦:٤٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84771281
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رئيس الحوزات العلمية في ايران يزور ايطاليا

رئيس الحوزات العلمية في ايران يزور ايطاليا

طهران / 29 ايار / مايو / ارنا –غادر رئيس الحوزات العلمية (الاسلامية) في ايران، "اية الله علي رضا اعرافي" البلاد اليوم الاحد، متجها الى ايطاليا والفاتيكان.

وافادت "ارنا"، ان "اية الله اعرافي" سيلتقي خلال هذه الزيارة بعدد من كبار الشخصيات الدينية، كما سيلقي كلمة في مراسم احياء ذكرى رحيل الامام الخميني (رض) المقررة بالعاصمة الايطالية روما.

انتهى * ح ع 
 

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