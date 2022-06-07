الشركات الايرانية مستعدة لتنفيذ مشاريع الخدمات الفنية والهندسية في طاجيكستان

جاء ذلك خلال لقاء وزير الطاقة ورئيس الجانب الايراني في لجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين إيران وطاجيكستان علي اكبر محرابيان، الثلاثاء ، رئيس الوزراء الطاجيكي قاهر رسول زاده ، مؤكدا رأي قائد الثورة الاسلامية على صلة القرابة بين شعبي البلدين ، واعلن استعداد الشعب الايراني لدعم الاشقاء في طاجيكستان.

وأعلن محرابيان عن شروط الشركات الإيرانية بأسعار مناسبة وجودة عالية ، مشيرا الى استعداد المختصين الايرانيين لتنفيذ مشاريع الخدمات الفنية والهندسية في هذا البلد .

يدوره أعرب رئيس وزراء طاجيكستان عن تقديره لاستضافة إيران حفل توقيع وثيقة التعاون ، ووصف هذه الوثائق بأنها أساس تطوير التعاون.

ورأى رئيس وزراء طاجيكستان أن أفق التعاون الان بين البلدين أكثر إشراقًا من أي وقت مضى وأعلن عن استعداده لتوسيع العلاقات التجارية.

كما اشاد رسول زاده بامكانيات شركات الخدمات الفنية والهندسية الإيرانية.

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