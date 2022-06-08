مخبر : تعميق العلاقات مع افريقيا من ركائز السياسة الخارجية في ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاربعاء بين "مخبر" و وزير الدولة للشؤون الخارجية النيجيري "زبيرو دادا" الذي يزور طهران حاليا.

ولفت النائب الاول لرئيس الجمهورية، بان حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين ايران ونيجيريا، لا يليق بمستوى العلاقات الدبلوماسية الثنائية والتي تمتد الى 50 عاما مضت؛ وبما يستدعي التحلي بإرادة جادة وقوية للمضي في تطوير مجالات التعاون بين البلدين.

كما نوّه بوجود العديد من الفرص الاستثمارية بمختلف المجالات الصناعية والطبية والصيدلية والعلمية والتقنية والزراعية، التي يمكن توظيفها لخدمة التعاون المتنامي بين طهران وابوجا.

ودعا مخبر الى تذليل العقبات وتعزيز الاواصر الشعبية وبين اصحاب القطاع الخاص لدى البلدين، بهدف تحقيق هذه الاهداف.

في المقابل، تطلع وزير الدولة للشؤون الخارجية النيجيري الى ارتقاء مستوى التبادل الاقتصادي بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية.

ولفت "دادا" خلال مباحثاته مع "مخبر" اليوم، الى العلاقات العريقة والتاريخية والسياسية التي تجمع بين ايران ونيجيريا، فضلا عن التقدم العلمي والتقني الملفت الذي حققته الجمهورية الاسلامية؛ مؤكدا بان هذه المقومات من شانها ان تحقق نقلة جديدة على صعيد التعاون الثنائي وبما يشمل كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

انتهى ** ح ع

