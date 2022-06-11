مسؤول : ايران مستعدة للتعاون الجامعي مع اليمن

جاء ذلك خلال اللقاء بين "دادبور"، اليوم السبت، مع السفير اليمني في طهران "ابراهيم الدليمي".

واضاف هذا المسؤول بوزارة العلوم والابحاث : نحن مستعدون لنقل الخبرات والتقنية والابحاث الجامعية الى دولة اليمن؛ متطلعا الى تعزيز التعامل العلمي بين البلدين المسلمين ايران واليمن اكثر من اي وقت مضى.

وتابع، ان من حق الشعب اليمني برمته ان يختار ويقرر مصير بلاده بنفسه؛ ولا يحق للاجانب ان يتدخلوا في شؤون هذا البلد اطلاقا.

الى ذلك، اعرب السفير اليمني في طهران عن امله بتوسيع التعامل الجامعي بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية.

ودعا "الديلمي" خلال اللقاء مع دادبور اليوم، الى مزيد من الدعم العلمي والتقني الايراني لليمن.

انتهى ** ح ع