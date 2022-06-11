١١‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٣:٤٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84784858
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مسؤول : ايران مستعدة للتعاون الجامعي مع اليمن

مسؤول : ايران مستعدة للتعاون الجامعي مع اليمن

طهران/ 11 حزیران/ یونیو/ ارنا- اكد رئيس دائرة الشؤون الطلابية بوزارة العلوم والابحاث والتكنولوجيا "هاشم دادبور"، على استعداد هذه الوزارة الايرانية لاستقبال طلاب الجامعات اليمنيين في مختلف الفروع والمراحل الدراسية.

جاء ذلك خلال اللقاء بين "دادبور"، اليوم السبت، مع السفير اليمني في طهران "ابراهيم الدليمي".

واضاف هذا المسؤول بوزارة العلوم والابحاث : نحن مستعدون لنقل الخبرات والتقنية والابحاث الجامعية الى دولة اليمن؛ متطلعا الى تعزيز التعامل العلمي بين البلدين المسلمين ايران واليمن اكثر من اي وقت مضى.

وتابع، ان من حق الشعب اليمني برمته ان يختار ويقرر مصير بلاده بنفسه؛ ولا يحق للاجانب ان يتدخلوا في شؤون هذا البلد اطلاقا.

الى ذلك، اعرب السفير اليمني في طهران عن امله بتوسيع التعامل الجامعي بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية.

ودعا "الديلمي" خلال اللقاء مع دادبور اليوم، الى مزيد من الدعم العلمي والتقني الايراني لليمن.

انتهى ** ح ع 

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