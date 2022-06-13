الصحة الإيرانية تسجل وفاة شخصین بفيروس كورونا

وأفادت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 192إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و233 الفا و880 شخصا.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 59 الف و253 شخص لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 585 ألفا و 280 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 917 ألفا و843 شخص الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و630و 902 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 150 مليونا و 134 ألفا و25 جرعة.

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