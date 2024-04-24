آیة الله رئیسی یغادر باکستان متوجها الی سریلانکا

وبعد الانتهاء من زیارته إلى باکستان، غادر آية الله رئيسي باکستان متوجهاً إلى سريلانكا برفقة رياض حسين بيرزاده، وزير الإسكان الفيدرالي في باكستان ومحافظ ولاية سند في کراتشي.

ووصل آية الله رئيسي مساء أمس الثلاثاء، إلى مدينة كراتشي مرکز ولاية السند جنوبي باكستان وكان في استقباله رئیس الوزراء و محافظ ولاية سند.

کان تكريم مؤسس باكستان الراحل والحصول على الدكتوراه الفخرية من جامعة كراتشي والاجتماع بكبار المسؤولين في حكومة الولاية وإلقاء كلمة في اجتماع للنخب العلمية والاقتصادية ضمن جدول أعمال رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى باكستان.

كما وقع مسؤولون من إيران وباكستان ثماني اتفاقيات تعاون بحضور آية الله رئيسي وشهباز شريف.

بعد ذلك التقى آية الله رئيسي نظيره الباكستاني آصف علي زرداري وناقش الطرفان مجموعة واسعة من القضايا الثنائية المهمة والتطورات الإقليمية والدولية، لا سيما جرائم الکیان الإسرائيلي الغاصب ضد غزة وفلسطين.

وعقب مراسم الاستقبال الرسمية التي اقيمت على شرف الرئيس الايراني برعاية رئيس وزراء باكستان، عقد اعضاء الوفد الايراني رفيع المستوى اجتماعا مشتركا مع نظرائهم الباكستانيين، لمناقشة القضايا التي تهم البلدين؛ حيث جرى التوقيع على مذكرات للتفاهم بهدف توسيع التعاون الثنائي بمختلف المجالات.

وغادر صباح أمس الثلاثاء إسلام أباد متوجها إلى مدينة لاهور العاصمة الثقافية لباكستان وكان في استقباله في مطار العلامة إقبال الدولي مريم نواز رئیسة وزراء البنجاب.

ووصل رئيس الجمهورية "اية الله ابراهيم رئيسي"، صباح یوم الإثنين إلى باكستان على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين الاقتصاديين والسياسيين بدعوة رسمية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الباكستاني.

والتقی آية الله رئيسي خلال هذه الزیارة نظيره "آصف علي زرداري" ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني، بعد ذلك عقدت لقاءات ثنائية ثم مشاورات بين الوفود رفيعة المستوى برئاسة رئيسي البلدين.

يذكر ان هذه هي أول زیارة خارجية لاية الله ابراهيم رئيسي في عام 2024 وأول استضافة في إسلام آباد لمسؤول أجنبي رفيع المستوى منذ تولى "شهباز شريف" منصبه كرئيس لحكومة باكستان.

ویذکر سيقوم آية الله رئيسي بزيارة تستغرق يوما واحدا إلى سریلانکا اليوم الأربعاء، بدعوة رسمية من الرئيس السريلانكي رنيل فينكرمسينغي.

وفي هذه الزیارة سيشارك مع رئيس سريلانكا في حفل الافتتاح والبدء الرسمي لتشغيل "مشروع أومافيا الفائق متعدد الأغراض" بما في ذلك سدين ومحطة كهرباء بقدرة 120 ميجاوات بناها مقاولين إيرانيين.

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