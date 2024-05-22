البرلمان السريلانكي يقف دقيقة صمت تكريما للرئيس الإيراني والشهداء المرافقين له

وأفاد موقع إيكونومي نيكست السريلانكي اليوم الأربعاء بأن برلمان البلاد وبحضور رئيسه ماهيندا أبهيفاردين وقف دقيقة صمت احتراما وتكريما للرئيس الإيراني الشهید السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه.

كما أعلن وزير الإسكان والتنمية العمرانية السريلانكي، براسانا راناتونجا، أن الرئيس اية الله رئيسي جاء مؤخرا إلى البلاد لافتتاح مشروع سد متعدد الاستفادة.

ووفقا موقع إيكونومي نيكست، فقد أطلق الرئيس الإيراني ونظيره السريلانكي رانيل ويكريمسينغه، في 24 نيسان/أبريل مشروع السد الذي بنته شركة هندسية إيرانية بقيمة 514 مليون دولار.

يذكر بأن المروحية التي تقل رئيس الجمهورية قد تعرضت لحادث یوم الأحد ( 19 أیار/مایو 2024)، بعد عودته من مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" مع الرئيس الاذربيجاني على نهر ارس الحدودي المشترك، وذلك في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

وعلى اثر هذه الحادثة استشهد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان والوفد المرافق لهما وذلك في نفس ليلة ولادة الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا (ع).

وكان من بين ركاب المروحية التي تقل الرئيس الايراني ،امام جمعة تبريز حجة الإسلام ال هاشم، محافظ أذربايجان الشرقية مالك رحمتي قائد وحدة حماية الرئيس العميد سيد مهدي موسوي عدد من الحراس الشخصيين وطاقم المروحية.

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