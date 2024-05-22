٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١١:٤٦ ص
رمز الخبر: 85486047
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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البرلمان السريلانكي يقف دقيقة صمت تكريما للرئيس الإيراني والشهداء المرافقين له

٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١١:٤٦ ص
رمز الخبر: 85486047
البرلمان السريلانكي يقف دقيقة صمت تكريما للرئيس الإيراني والشهداء المرافقين له

طهران/22 ايار/مايو/ارنا- على غرار الدول والمنظمات الدولية التي ادت احترامها وتكريمها لروح الرئيس الايراني ورفاقه بطرق مختلفة خلال اليومين الماضيين، وقف اليوم البرلمان السريلانكي دقيقة صمت لتكريم شهداء الخدمة.

وأفاد موقع إيكونومي نيكست السريلانكي اليوم الأربعاء بأن برلمان البلاد وبحضور رئيسه ماهيندا أبهيفاردين وقف دقيقة صمت احتراما وتكريما للرئيس الإيراني الشهید السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه.

كما أعلن وزير الإسكان والتنمية العمرانية السريلانكي، براسانا راناتونجا، أن الرئيس اية الله رئيسي جاء مؤخرا إلى البلاد لافتتاح مشروع سد متعدد الاستفادة.

ووفقا موقع إيكونومي نيكست، فقد أطلق الرئيس الإيراني ونظيره السريلانكي رانيل ويكريمسينغه، في 24  نيسان/أبريل  مشروع السد الذي بنته شركة هندسية إيرانية بقيمة 514 مليون دولار.

يذكر بأن  المروحية التي تقل رئيس الجمهورية قد تعرضت لحادث یوم الأحد ( 19 أیار/مایو 2024)، بعد عودته من مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" مع الرئيس الاذربيجاني على نهر ارس الحدودي المشترك، وذلك في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

وعلى اثر هذه الحادثة استشهد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان والوفد المرافق لهما وذلك في نفس ليلة ولادة الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا (ع).

وكان من بين ركاب المروحية التي تقل الرئيس الايراني ،امام جمعة تبريز حجة الإسلام ال هاشم، محافظ أذربايجان الشرقية مالك رحمتي  قائد وحدة حماية الرئيس العميد سيد مهدي موسوي عدد من الحراس الشخصيين وطاقم المروحية.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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