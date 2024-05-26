اليمن: صنعاء تعتز كثيراً بانتمائها إلى محور المقاومة

وقال: أجلنا ال3احتفال بعيد الوحدة لأننا نشارك إخواننا الإيرانيين مصابهم الجلل في استشهاد الرئيس رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان ورفاقهما.

وأضاف: إننا مصابنا واحد نظراً للدور الذي تقدمه إيران في نصرة الشعب الفلسطيني.

وتابع: نحيي قادة محور المقاومة الذين اجتمعوا في طهران ليرسموا ويرتبوا صفوف وأوراق العمل المقاوم.

وقال:إننا قدمنا في إطار المحور المساند للشعب الفلسطيني ما لم تقدمه دول تمتلك آلاف الإمكانات من الأسلحة.

وصرح: إننا استطعنا أن نسجل حضوراً عالمياً في البحرين الأحمر والعربي ووصلنا إلى البحر الأبيض المتوسط نصرة لأبناء غزة.

وقال: لم نقدم إلا أقل الواجب أمام الضحايا الذين يراق دمهم في فلسطين منذ 75 عاماً.

وأضاف: إن جبهة محور المقاومة هي الجبهة الوحيدة التي ستضمن استعادة حق الشعب الفلسطيني.

انتهى**3276