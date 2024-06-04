الأمم المتحدة: 500 فلسطيني استشهدوا في الضفة الغربية

وفي آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء برصاص جيش الاحتلال في الضفة، إلى 523 شهیدا منذ 7 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، بالإضافة الى نحو 5 آلاف جريح.

هذا وقد ادان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "فولكر تورك " اليوم الثلاثاء، استشهاد أكثر من 500 فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأوّل/أكتوبر 2023، داعيا إلى مساءلته ووضع حدِّ له.

وقال تورك إنّ سكان الضفة "يتعرضون لسفك الدماء يوما بعد يوم، بشكلٍ غير مسبوق وبطريقة وحشية"، مؤكّداً علی أنّ التدمير وانتهاك حقوق الإنسان غير مقبول ويجب أن تتوقف فورا.

كما أشار إلى أنّ الإفلات من العقاب في الضفة خلق بيئةً ملائمة لمزيد من القتل غير المشروع على يد قوات الاحتلال.

ويأتي هذا الإعلان في وقتٍ يواصل الاحتلال عدوانه على الضفة الغربية، حيث ينفّذ اقتحامات يومية في مدنها.

كما يشنّ حملات اعتقال واسعة بحق الفلسطينيين، فضلا عن قيام جماعات من المستوطنين بالاعتداء على منازل وممتلكات الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال.

وقد اعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان لها يوم امس الاثنين ، انه ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9 الاف فلسطيني، بينهم 300 امرأة و635 قاصرا، في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشریف.

وأضاف البيان أن جنود الاحتلال الإسرائيلي يواصلون اعتقال الفلسطينيين في الضفة الغربية بشکل تصاعدي غير مسبوق، في الوقت الذي يواصلون فيه جرائم الإبادة الجماعية ضدهم في غزة.

انتهی**ر.م