باقري كني يؤكد على وقف الإبادة الجماعية في غزة

وافادت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان، عن رسالة التهنئة التي أرسلها وزير الخارجية الايراني بالوكالة "علي باقري كيني" الى وزير خارجية جمهورية أذربيجان "جيهون بيراموف" وذلك بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.

وفي رسالة التهنئة هذه، أعرب باقري كيني عن أمله في أن تشهد الأمة الإسلامية نهاية جرائم الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة وتعزيز وحدتها وتضامنها، ببركة هذا العيد المبارك وبالاستفادة من التعاليم الإلهية والجهود المشتركة.

وفي وقت سابق، هنأ القائم بأعمال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية "محمد مخبر"، في رسالة مكتوبة رئيس أذربيجان إلهام علييف بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربا عن امله في انتهاء جرائم الكيان الصهيوني في غزة.

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