وفد جامعة الدفاع الوطني الصينية يزور جامعة دافوس للجيش الايراني

ويراس الوفد الصيني، رئيس كلية الادارة العسكرية بجامعة الدفاع الوطني الصينية الفريق فو فنغ مينغ، ويزور جامعة الجيش الايراني للتعرف على الاماكانات العلمية والتعليمية والبحثية للجامعة.

وقال قائد جامعة القيادة والاركان للجيش الايراني العميد حسين وليوند، اننا حريصون على المزيد من تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الدفاعية والعسكرية.

واضاف ان جامعة دافوس هي اقدم الجامعات الايرانية ويعود تاريخها الى 90 سنة، قائلا اننا نقوم بتدريب الطلبة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في مستويات التكتيك والعمليات والاستراتيجية.

واكد ان هذه الجامعة تقوم بتدريب ضباط الجيش وسائر القوات المسلحة في المستويات المختلفة.

واوضح ان الجامعة لديها القابلية على اقامة دورات لتعليم اللغة الفارسية للطلاب الموفدين من الصين، قائلا اننا حريصون على تبادل الطلبة بين البلدين.

اما رئيس الوفد العسكري الصيني الفريق فو قنغ مينغ فقد قال اننا نرحب بالتعاون التعليمي والبحثي بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية وجاهزون لتوسيع هذا التواصل.

وقال ان زيارة جامعة دافوس الايرانية تكتسي اهمية خاصة بالنسبة لنا وتصب في خانة توسيع العلاقات بين البلدين في المجالات الدفاعية والامنية.