تتويج ايران ببطولة العالم لرياضة الزورخانة

وجرت البطولة العالمية لرياضة الزورخانة (رياضة شعبية) في نسختها الاولى يومي الخميس والجمعة في مدينة اصفهان وسط ايران.

وشارك في هذه البطولة 130 رياضيا من مختلف دول العالم وهي طاجيكستان والهند وسوريا وليتوانيا وسريلانكا والعراق وبيلاروسيا ولبنان وأفغانستان وتنزانيا وفلسطين وأذربيجان وإندونيسيا وبولندا وباكستان وبوروندي وأوزبكستان ونيبال وإستونيا ورواندا وكينيا.

وحصل منتخب إيران على البطولة الفرقية برصيد 257 نقطة، وجاءت جمهورية أذربيجان في المركز الثاني برصيد 185 نقطة، ومن ثم العراق في المركز الثالث برصيد 170 نقطة، ومعه طاجيكستان مناصفة.

انتهى ** 2342