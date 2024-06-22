للمرة الأولى.. مشاهد لتجربة الزورق الحربي اليمني "طوفان 1" على هدف بحري

ونشر الإعلام الحربي اليمني، مشاهد تتضمن مواصفات ومشاهد تعرض للمرة الأولى لتجربة الزورق الحربي "طوفان 1" المسير، على هدف بحري.

وظهر في الفيديو الزورق الحربي "طوفان 1" المسير وهو ينفجر في الهدف، محققاً إصابة مباشرة. وفيما بعد، عرض الفيديو مشاهد لآثار الدمار الكبير الذي ألحقه الزورق الحربي "طوفان 1" بالهدف.

مواصفات الزورق الحربي "طوفان 1":

- هو زورق هجومي مسير.

-يحمل رأس حربي يزن 150 كغ.

- سرعته 35 ميل بحري / ساعة.

- يتميز بسرعة وقدرة عالية على المناورة والتخفي.

- مخصص للأهداف البحرية الثابتة والمتحركة القريبة.

- محلي الصنع.

استهداف سفينة "توتور" بزورقين مسلحين

وكان الإعلام الحربي اليمني، قد نشر، قبل يومين، مشاهد استهداف القوات البحرية اليمنية سفينة "TUTOR" بزورقين مسيرين وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وأكدت القوات البحرية اليمينة أنّ الاستهداف أدى إلى غرق السفينة في البحر الأحمر بعملية عسكرية نوعية في 12 حزيران/ يونيو الحالي، مضيفة أنّ الشركة المالكة للسفينة انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وتأتي هذه العمليات في إطار عمل الجبهات الإسنادية الداعمة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، من أجل تضييق الخناق على الاحتلال الإسرائيلي، في محاولةٍ للضغط في اتجاه وقف الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات.

انتهى**3269