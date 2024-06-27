الانتخابات الرئاسية تجرى في 59 الف مركز اقتراع و 95 دولة حول العالم

واكد رداعلى سؤال لمراسل ان القرائن تشير الى ان التنافس الانتخابي يتسم بالجدية وستنشرون يوم السبت نبا المشاركة الجماهيرية الجيدة في الانتخابات.

واضاف ان هذه الدورة كما الدورات السابقة تشهد مشاركة تيارات سياسية مختلفة وان المرشحين يمثلون مروحة واسعة من التوجهات والتيارات السياسية في المجتمع، ولذلك فان تنافسا جادا نشهده خلال هذه الايام.

وردا على سؤال حول الاشراف على مراكز الاقتراع في خارج البلاد قال طحان نظيف ان المراقبين يتواجدون في كافة المراكز سواء في الداخل او الخارج، ويشرفون على عملية الاقتراع.

واوضح ان التصويت يتم ليوم واحد ولمدة 10 ساعات حسب القانون، قابلة للتمديد ان اقتضت الضرورة وفقا للضوابط القانونية.

وفيما يخص الاقتراع في خارج البلاد قال انه تم التنسيق ليدلي المواطنون الايرانيون باصواتهم في اكثر من 95 دولة حول العالم موضحا ان عددا محدودا من الدول لم توافق وان مسؤولي وزارة الخارجية يتابعون الموضوع.

واكد ان وزارة الداخلية هي مرجع الاعلان عن نتيجة الانتخابات داعيا المرشحين ومناصريهم لتجنب التنبؤات المتسرعة لكي يمضي العمل حسب الاصول.