مخبر : الحكومة تلزم على نفسها صون أصوات الشعب

وادلى رئيس الجمهورية بالانابة ، بصوته منذ الدقائق الأولى من بدء التصويت للانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الرابعة عشرة.

وقال مخبر في تصريح مقتضب بعد الادلاء بصوته : يمكن رؤية غياب الرئيس الراحل في كل مكان داخل البلاد، ولم نكن نتوقع بأننا سنرى مثل هذا اليوم، لكنه حدث؛ ونحن نجحنا برعاية وتوجيهات سماحة الولي الفقيه من اجتياز هذه الأيام الصعبة.

وتابع، في إشارة إلى واجب المواطنين قبال الانتخابات : بعد الملحمة التي سطّرها الشعب الايراني عبرحضوره الحماسي في مراسم تشييع شهداء الخدمة، اكد سماحة قائد الثورة على هذا الشعب بأن يكرر تلك الملحمة في الانتخابات.

وصرح رئيس الجمهورية بالانابة : لقد قام المواطنون بواجبهم على أكمل وجه، ومنذ انتصار الثورة الاسلامية، حيث جسدوا حضورهم الحماسي في جميع الانتخابات.

واكد مخبر : إن من واجب الحكومة تهيئة الارضية المناسبة لتحقيق هذه الملحمة، وقد توفرت الظروف من اجل ذلك بجهود وزير الداخلية ومساعديه، وايضا المحافظين على صعيد البلاد.

كما اشار الى مسؤولية الحكومة لتيسير مشاركة الشعب في الانتخابات، وذلك عبر تامين هذه العملية، قائلا : ان الامن مستتب بنحو مناسب وليس هناك ما يثير القلق فيما يخص اجراء الانتخابات، وقد لمست هذه الحقيقة خلال تفقدي لعدد من الدوائر الانتخابية (في طهران) اليوم.

وذكر، أن من القضايا التي أكد عليها سماحة قائد الثورة الاسلامية، هو موضوع صون وحماية أصوات الشعب، مصرحا بانه تم التخطيط بنحو جيد لهذه المهمة والحكومة تلزم على نفسها القيام بذلك.

وفي الختام، تطلع مخبر الى اجراء انتخابات حماسية وتحقيق النتائج المرجوة، بما ينال رضا الشعب الايراني.

وبدات منذ الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، في مراكز الاقتراع على صعيد البلاد وخارجها.

وبحسب البيان الصادر عن لجنة الانتخابات الوطنية، يبلغ عدد الدوائر الانتخابية داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية المخصصة للرئاسيات الـ 14، 58 الفا و 640 مركزا، منها 34 الفا و 522 في المدن، و 24 الفا و 118 في القرى والارياف؛ بينما يبلغ عدد مراكز الاقتراع في الخارج اكثر من 340 مركزا لدى اكثر من 95 دولة.

انتهی**1426 / ح ع **