١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٧ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85537725
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ايران تتأهل الى الدور الربع النهائي بالدورة الآسيوية لكرة الطائرة الشاطئية

١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٧ م
رمز الخبر: 85537725
ايران تتأهل الى الدور الربع النهائي بالدورة الآسيوية لكرة الطائرة الشاطئية

طهران/ 13 تموز/ يونيو/ ارنا- تأهل المنتخب الإيراني للكرة الطائرة الشاطئية " ألف" ومنتخب بلادنا للكرة الطائرة الشاطئية تحت 19 سنة إلى الدور ربع النهائي ببطولة أسیا المقامة في الصین وذلك بعد تغلبهما على منافسيهما.

وانطلقت اليوم السبت،مرحلة الإقصاء من الدورة الآسيوية لكرة الطائرة الشاطئية المقامة حالياً في مدینة تيانجين بالصين.

وتأهل المنتخب الإيراني لكرة الطائرة الشاطئية " ألف" المكون من الثنائي عباس بورعسکري وعلي رضا آقاجاني ، إلی الدور ربع النهائي لهذه المسابقات وذلك بعد تغلبه على الیابان.

وسيواجه المنتخب الايراني "الف"، منتخب أستراليا في الدور الربع النهائي.

کما صعد منتخب إيران لكرة الطائرة الشاطئية تحت 19 سنة المكون من الثنائي حبيب أكبر زاده وأمير علي قلعه نوعي إلى الدور ربع النهائي بفوزه على الصين وسیواجه منتخب

تايلاند في الدور الربع النهائي.

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