٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:٢٨ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85547852
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بزشكيان: سننجح بالتمسك بالوحدة

٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:٢٨ م
رمز الخبر: 85547852
بزشكيان: سننجح بالتمسك بالوحدة

طهران/24 تموز/يوليو/ارنا- قال الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان: سننجح بالوحدة، وشرط النجاح هو التعاطف وبذل الجهود لتلبية احتياجات الشعب.

وقال مسعود بزشكيان،  الیوم الأربعاء، في تجمع منتخبي المجلس الأعلى للمحافظات: يجب أن يشارك الشعب في جميع شؤون البلاد من أجل دفع الأمور إلى الأمام، والشعب هو الذي يستطيع صنع التغيير في البلاد.
وأضاف: سننجح بالوحدة، وشرط النجاح هو التعاطف وبذل الجهود لتلبية احتياجات الشعب.

وشدد بالقول:لا يوجد خطر يمكن أن يهدد أمن البلاد إذا آمنا بشعبنا وكنا معه، وإذا ساعدنا الشعب فلا يوجد عائق في الطريق ولیعلم الشعب أننا نريد أن نخدمهم.

وقال:سأحاول تنفيذ العدالة قدر الإمكان ولا يمكن تحقيق العدالة إلا بمساعدة الشعب.

وأضاف: يجب اتخاذ قرارات صعبة لإدارة البلاد.

انتهى** 3280

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