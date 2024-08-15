عارف يستقبل قادة جبهة الاصلاحات

واثنى عارف لدى استقباله اليوم الخميس اعضاء الهيئة الرئاسية لجبهة الاصلاحات على ما ابدته من تعاون خلال الانتخابات الرئاسية مع الرئيس مسعود بزشكيان داعيا التيارات السياسية بما فيها جبهة الاصلاحات الى تقديم الاقتراحات التطبيقية لحكومة الوئام الوطني.

وقال ان جهود الحكومة وجميع التيارات السياسية يجب ان تصب في خانة احياء الراسمال الاجتماعي.

وشدد عارف على ضرورة الافادة من طاقات الشباب والنساء في الادارة الحكومية وقال انه ابلغ جميع الوزراء المقترحين بان يختاروا مساعديهم من بين الشباب والنساء.

واضاف انه يتابع الافادة من الشباب في الحكومة لان الشباب في هذا العصر هم اكثر خبرة وان الفاعلية والخبرة والتخصص، توخذ بنظر الاعتبار في انتخاب الاشخاص اضافة الى ميزة الشباب.