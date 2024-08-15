المقاومة تستهدف قوات الاحتلال في "نتساريم"

واستهدفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته في محيط مدرسة المعري وحي السميري، شمالي شرقي خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بوابل من قذائف "الهاون".

وأكدت السرايا هبوط طائرة مروحية إسرائيلية في المكان، تزامناً مع إطلاق قذائف مدفعية بصورة مكثّفة، من أجل إجلاء الجنود المصابين.

وفي عملية مشتركة، قصفت سرايا القدس ومجموعات الشهيد عبد القادر الحسيني، بصواريخ "107"، تجمعاتٍ لجنود الاحتلال وآلياته في محور "نتساريم"، جنوبي غربي مدينة غزة.

وكان الإعلام الحربي لسرايا القدس، قد نشر مشاهد توثّق استهداف دبابتين إسرائيليتين بقذائف الـ"RPG"، جنوبي حي تل السلطان، غربي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

بدورها، استهدفت كتائب شهداء الأقصى، مقر قيادة وسيطرة تابعاً للاحتلال الإسرائيلي وتجمعات لجنود الاحتلال وآلياته في محور "نتساريم"، بصواريخ من نوع "107".

ونشرت "شهداء الأقصى" أيضاً مشاهد عن استهدافها جنود الاحتلال وآلياته في منطقة القرارة، شمالي شرقي خان يونس، بقذائف "الهاون"، من العيار الثقيل.

وفي وقت سابق، استهدفت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، التجمع الرئيس لقوات الاحتلال في موقع "مارس" العسكري، بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى.

وأطلقت كتائب القسّام طائرةً انتحاريةً تجاه التجمعات الإسرائيلية في شرقي خان يونس.

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