١٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٥ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85570336
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الصحة اللبنانية: استشهاد 10 شهداء بغارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان

١٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٥ ص
رمز الخبر: 85570336
الصحة اللبنانية: استشهاد 10 شهداء بغارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان

طهران/ 17 آب/أغسطس/إرنا- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، استشهاد 10 أشخاص وإصابة آخرين في غارة جوية إسرائيلية على وادي الكفور بقضاء النبطية جنوبي لبنان.

وأوضحت الوزارة من بين الشهداء سيدتين وطفل.

ونفت مصادر إعلامية لبنانية أن يكون القصف قد استهدف منشأة عسكرية لحزب الله، مؤكدة أنه استهدف مبنى سكني مدني.

والجمعة، واصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان، مستهدفا بلدات: مارون الراس، حانين، عيترون، كفركلا، الخيام وعيتا الشعب.

وعملت فرق الإطفاء على إخماد النيران التي اندلعت من جرّاء القصف الإسرائيلي على بنت جبيل.

وسبقت هذه الغارة سلسلة من الغارات الإسرائيلية في الساعات الماضية، أدت إحداها إلى استشهاد شخص في بلدة عيترون جنوبي لبنان.

وارتفع بذلك عدد شهداء حزب الله إلى 412 منذ بدء المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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