كنعاني: التصويت بنسبة عالية للتشكيلة الوزارية يشكل دعماً قوياً لمتابعة السياسة الخارجية

وكتب ناصر كنعاني على شبكة X الاجتماعية مساء الاربعاء: إن التصويت بنسبة عالية من الاصوات من قبل مجلس الشورى الاسلامي لجميع الوزراء الذين اقترحهم رئيس الجمهورية، بمن فيهم عباس عراقجي لحقيبة الخارجية، يعد دعما قويا لمتابعة السياسة الخارجية "الشاملة والنشطة والفعالة" من قبل مسؤولي الدولة في الجهاز الدبلوماسي.

وأضاف: نسأل الله عز وجل لجميع الوزراء المنتخبين، وخاصة الدكتور عباس عراقجي وزير الخارجية، أن يحققوا المثل السامية للجمهورية الإسلامية ، وأن يخدموا الشعب الإيراني الابي.

يذكر ان مجلس الشورى الاسلامي منح الثقة خلال اجتماعه يوم الاربعاء للتشكيلة الوزارية المقترحة من قبل الرئيس مسعود بزشكيان، والتي تضمنت 19 وزيرا مرشحا من ضمنهم عباس عراقجي الذي تم ترشيحه لتولي حقيبة الخارجية.

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