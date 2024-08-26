عراقجي: العلاقات بين طهران ومسقط متنامية في جميع الابعاد

وفي هذا الاتصال الهاتفي هنأ بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، عباس عراقجي على انتخابه وزيرا لخارجية جمهورية إيران الإسلامية وتمنى له النجاح والتوفيق.

وأشار البوسعيدي في هذا الاتصال إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه سلطان عمان للعلاقات بين البلدين ومسيرة تطويرها المتزايدة، وأكد استعداده للعمل بشكل وثيق مع نظيره الإيراني لمتابعة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين رئيسي البلدين.

كما صرح وزير خارجية سلطنة عمان: ان مسقط تدعم استمرار المشاورات السياسية بين البلدين.

من جانبه شكر عباس عراقجي وزير الخارجية الايراني، نظيره العماني لاتصاله الهاتفي وتهنئته له، معربا عن استعداده المتبادل للتعاون الوثيق في الأمور ذات الاهتمام المشترك في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية.

وأشار وزير الخارجية الايراني إلى التحديات المتزايدة في منطقة غرب آسيا، وقال: إن العلاقات بين طهران ومسقط تتوسع في جميع الأبعاد، وان استمرار التشاور والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك القضايا الإقليمية، فضلا عن كونه يؤمن المصالح المشتركة، يساعد على حل المشاكل القائمة ايضا.

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