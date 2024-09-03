٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٠٢ ص
رمز الخبر: 85586160
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journalistزهراء ناظمي

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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في طولكرم

٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٠٢ ص
رمز الخبر: 85586160
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في طولكرم

طهران/3 أيلول/ سبتمبر/ ارنا- استشهد فجر اليوم الثلاثاء، شاب فلسطيني وإصابة والده برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المتواصل لمخيم طولكرم في غزة.

وأفادت مصادر طبية ومحلية، باستشهاد الطفل محمد كنعان بعد اصابته برصاص قناصة الاحتلال في الرأس، اثناء تواجده مع والده في أحد أحياء المخيم، فيما اصيب والده برصاص الاحتلال في الخاصرة، وتم نقلهما إلى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام مخيم طولكرم وسط تشديد الحصار عليه، ونشر القناصة في محيطه على البنايات العالية الكاشفة له، في الوقت الذي لم تفارق طائرات الاستطلاع تحليقها في سماء المدينة ومخيماتها على ارتفاع منخفض.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية عزبة الجراد شرق مدينة طولكرم، وداهمت احد المنازل بعد محاصرته وسط اطلاق القنابل الصوتية، يعود للمواطن أشرف أبو سبيل، وقامت بتفتيشه، واخضاع كل من يتواجد فيه للاستجواب والتحقيق، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

وأسفر العدوان الإسرائيلي، على الضفة الغربية منذ الاربعاء الماضي وحتى اللحظة، عن استشهاد 31 مواطنا، بينهم 18 في محافظة جنين، و6 في طولكرم، و4 في طوباس، 3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 إلى 683.

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٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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