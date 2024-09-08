قيادي في حماس : "محمد الضيف" بخير ولا زال على رأس عمله

وقال حمدان، في تصريح للجزيرة اليوم الأحد، أن "الأخ أبو خالد (محمد الضيف) بخير، ولا زال على رأس عمله ويمارس دوره كقائد للمقاومة".

وأضاف، أن "كل ما نشر من إشاعات لم يدفعه إلى الوراء، وما زال في موقعه يمارس دوره، ورغم مرور أكثر من 330 يوما من القتال، لا هو ولا جنوده ولا أركانه كلّت لهم عزيمة ولا تراجعت لهم إرادة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، ادعى في الأول من أغسطس الماضي، "مقتل" قائد الجناح العسكري لحركة حماس "محمد الضيف" بغزة.

وجاء في بيان جيش الاحتلال آنذاك، أن "جيش الدفاع وجهاز الأمن العام قضيا على المدعو محمد الضيف"؛ وهو ما نفته حركة حماس مرارا، واكدت بان الضيف "يستمع إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ويستهزئ بمقولاته الكاذبة".

انتهى ** ح ع