القائم باعمال السفارة الافغانية بطهران: نحن مخلصون للجمهورية الاسلامية الايرانية

واضاف القائم باعمال السفارة الافغانية بطهران توضيحا لتصرفه الذي قام به والمتمثل بعدم الوقوف احتراما اثناء عزف النشيد الوطني الايراني ،ان هذا المؤتمر الذي نظمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كان يدور حول وحدة والتآزر المتبادل بين مسلمي العالم ، مبينا ان افغانستان تسعد بتوحد المسلمين وحل مشاكلهم.

وبالاشارة الى اهمية هذه الاجتماعات واثارها المفيدة للمجتمع الإسلامي،اوضح منصور بأن هذه الاجتماعات بدأت بعزف النشيد الوطني الايراني وانه اتبع تقاليد بلاده بحيث أنه ليس من المعتاد في افغانستان الوقوف اثناء عزف النشيد الوطني فالجميع يبقى جالسا مضيفا بأن ايران تعد جارة لافغانستان وهم مخلصون لها.

وتابع انه في الوقت نفسه نريد مزيدا من التواصل والتنسيق والصداقة مع الدول الإسلامية، وخاصة الجمهورية الإسلامية الدولة الجارة.

هذا وقد انطلقت فعاليات الدورة الـ 38 من المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية اعمالها في قاعة المؤتمرات بطهران بحضور رئيس الجمهورية الايرانية مسعود بزشكيان، وبمشاركة 144 عالما ومثقفا أجنبيا من 36 دولة على شكل 9 ندوات عبر الإنترنت يوم الخميس 19 ايلول/سبتمبر 2024.

وبالمقابل وفي الوقت الذي أكد فيه احترام بلاده الخاص للجمهورية الإسلامية الإيرانية، اوضح القائم باعمال السفارة الافغانية بطهران "عزيز الرحمان منصور" بان التصرف المذكور هو تصرف شخصي ولا يعبر عن رأي بلاده بأي شكل من الأشكال، مضيفا بأنه سيطلع كابول بالوضع على الفور.

والجدير بالذكر ان القائم باعمال السفارة الافغانية بطهران لم يقف احتراما كما هو متعارف عليه دوليا اثناء عزف النشيد الوطني الإيراني في "المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية" بحضور الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في طهران،الامر الذي اثار ردود فعل عديدة.

وفي هذا السياق ، رأى الممثل الخاص للرئيس الايراني في الشؤون الأفغانية "حسن كاظمي قمي" بأن الاستهزاء بالمبادئ الدبلوماسية بحجة تحريم الموسيقى من مبادئ الشرع ليس له معنى وسابقة، لأنه إذا كان الأمر كذلك فهو يشمل الاستماع الى الموسيقى أيضا.

بينما أصدر مسؤول ديني أفغاني مشارك في مؤتمر الوحدة الإسلامية اليوم الجمعة 20 ايلول/سبتمبر رسالة فيديو، أكد فيها الاحترام الكامل للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأهمية العلاقات الثنائية، وأثناء اعتذاره عن سوء الفهم، اوضح بأن القائم باعمال السفارة الافغانية بطهران لم يقصد عدم الاحترام بأي شكل من الأشكال.

انتهى**ر.م