ايران تودع مونديال كرة الصالات بالخسارة امام المغرب

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الخميس في اطار دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة الصالات 2024 ، خسرت ايران امام المغرب بنتيجة 4-3.

تقدمت ايران بهدف سجله محمد حسين درخشاني في الدقيقة 3 من المباراة الا ان ضعف التغطية الدفاعية من جانب إيران سمح للمغرب بتسجيل 4 اهداف متتالية بواسطة خالد بوزيد في الدقيقة 7، وعلي رضا رفيعي بور (هدف في مرماه) في الدقيقة 11، وسفيان المسرار في الدقيقة 17، وإدريس الرايس في الدقيقة 20، لينتهي الشوط الاول 4-1 لصالح المغرب.

وفي بداية الشوط الثاني سجلت ايران هدفين متتالين من قبل حسين طيبي ومسلم اولاد قباد في اول دقيقتين لتصبح النتيجة 4-3 .

واصلت ايران الضغط لادراك التعادل دون جدوى رغم الفرص الجيدة التي سنحت لها خاصة ضربة الجزاء من النقطة الثانية في الثواني الاخيرة من المباراة، حيث ارتطمت تسديدة يوسف خواه بالقائم.

وكانت ايران قد تصدرت المجموعة السادسة بعد 3 انتصارات على غواتيملا 9-4 وفنزويلا 7-1 وفرنسا 4-1 .

واسفرت المباريات الاخرى لدور الـ 16 عن النتائج التالية:

البرازيل-كوستاريكا 5-0

اوكرانيا-هولندا 3-1

كازاخستان -البرتغال 2-1

فنزويلا-اسبانيا 2-1

الباراغواي-افغانستان 3-1

وستجري اليوم الجمعة مباراتان، الاولى بين فرنسا وتايلندا والثانية بين الارجنتين وكرواتيا، حيث ينتهي بهما دور الـ 16.

انتهى ** 2342