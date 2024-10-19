وزير الخارجية : الجولة التالية من الاجراءات الدبلوماسية الايرانية ستجري في قازان

عراقجي قال ذلك، في تصريح خاص لموفد ايران من مدينة اسنطبول التركية التي يزورها لحضور اجتماع "الية 3+3" لمنطة القوقاز.

وفي اشارة الى نتائج المباحثات التي اجراها خلال جولته الاقليمية الاخيرة، صرح وزير الخارجية : هناك فهم وهاجس مشتركين بين دول المنطقة حيال الهجمات والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بغزة ولبنان.

وتابع : لقد كان ذلك أهم ما يجب القيام به في المنطقة، حتى تتوصل الدول الاقليمية إلى فهم وهاس مشتركين حيال سياسات الكيان الصهيوني؛ وبطبيعة الحال عندما يكون الوضع على هذا النحو، سيعقبه اتخاذ اجراءات ايضا.

واضاف عراقجي : انطلاقا من هذا الامر، المشاورات والمحادثات بين دول المنطقة وخارجها قائمة، حيث كانت مؤثرة جدا في سياق التوصل الى صوت موحد على الصعيد الدولي، وبما يؤدي الى وقف الحرب في لبنان وغزة وتفعيل وقف اطلاق النار؛ مردفا ان هذا الصوت يتعاظم يوما بعد يوم، وسط استمرار تلك الجهود.

وتوقع وزير الخارجية، بان يعقد الرئيس بزشكيان لقاءات ثنائية على هامش قمة قازان القادمة، مع قادة الدول الاعضاء بمجموعة بريكس؛ مثل روسيا والهند والبرازيل وجنوب افريقا وغيرها من الدول المشاركة، وذلك في اطار الجولة التالية من الاجرءات الدبلوماسية الايرانية.

ومضى عراقجي الى القول : ان اجتماع قازان المقبل، يشكّل فرصة مناسبة جدا لاجراء مباحثات دبلوماسية مع الدول المختلفة، ونحن سنغتنم هذه الفرصة.

انتهى ** ح ع