٢٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١:١٣ م
رمز الخبر: 85635798
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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Dossier

مدير المستشفى الإندونيسي :

جيش الاحتلال يمنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية في المستشفى الإندونيسي

٢٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١:١٣ م
رمز الخبر: 85635798
جيش الاحتلال يمنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية في المستشفى الإندونيسي

طهران/22 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- قال مدير المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة "مروان السلطان"، إن الاحتلال الصهيوني يمنع الصليب الأحمر من تزويد الطواقم الطبية والمرضى بالطعام والماء ويمنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية.

وأضاف  السلطان: إن جيش الاحتلال الاسرائيلي يحاصر المستشفى وفي داخلها عشرات المرضى بين الحياة والموت.

وكشف مدير المستشفى الأندونيسي أن عشرات الشهداء والمصابين ما يزالون في الشوارع ولا أحد يستطيع انتشالهم او إنقاذهم.

كما يواجه المستشفى المعمداني، وهو الوحيد الذي يعمل في مدينة غزة، صعوبات كبيرة في تقديم العلاج للمصابين، بسبب أعدادهم الكبيرة، نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزة وشمالها.

إلى جانب ذلك، أفاد مصادر إخبارية باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي على منطقة خربة العدس شمالي مدينة رفح.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

سمات

Dossier

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