جيش الاحتلال يمنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية في المستشفى الإندونيسي

وأضاف السلطان: إن جيش الاحتلال الاسرائيلي يحاصر المستشفى وفي داخلها عشرات المرضى بين الحياة والموت.

وكشف مدير المستشفى الأندونيسي أن عشرات الشهداء والمصابين ما يزالون في الشوارع ولا أحد يستطيع انتشالهم او إنقاذهم.

كما يواجه المستشفى المعمداني، وهو الوحيد الذي يعمل في مدينة غزة، صعوبات كبيرة في تقديم العلاج للمصابين، بسبب أعدادهم الكبيرة، نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزة وشمالها.

إلى جانب ذلك، أفاد مصادر إخبارية باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي على منطقة خربة العدس شمالي مدينة رفح.

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