حركة الجهاد الإسلامي تدين العدوان الصهيوني على اليمن

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان صحفي وصل"قناة فلسطين اليوم": "إن هذا العدوان يعكس مدى الإحباط الذي تتخبط فيه قوى العدوان إزاء الشموخ والإباء الذي يظهره الشعب اليمني الشقيق في مواجهة القوى التي تتربص بأمتنا وشعوبها وتريد فرض هيمنتها عليها بارتكاب المجازر وقصف المنشآت المدنية، لعجزها عن فرض إرادتها بالقوة العسكرية".

وتوجهت حركة الجهاد الاسلامي بالتحية للشعب اليمني وقالت: "إننا إذ نحيي صمود الشعب اليمني الشقيق في مواجهة هذا الإجرام المتمادي، فإننا نشيد بمواقف السيد عبد الملك الحوثي التي أعلن فيها الاستمرار في نصرة شعب فلسطين وقضيته ومقاومته".

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