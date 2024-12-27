٢٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٥٨ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85701881
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حركة الجهاد الإسلامي تدين العدوان الصهيوني على اليمن

٢٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٥٨ ص
رمز الخبر: 85701881
حركة الجهاد الإسلامي تدين العدوان الصهيوني على اليمن

طهران/ 27 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا-ادانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بأشد العبارات العدوان الثلاثي "الأمريكي – البريطاني – الصهيوني" على اليمن ولا سيما العدوان الصهيوني الهمجي على العاصمة اليمنية صنعاء واستهداف مواقع مدنية فيها، من بينها منشآت وأبراج تابعة لمطار صنعاء الدولي، إضافة إلى محطات كهرباء ومرافق اقتصادية مدنية.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان صحفي وصل"قناة فلسطين اليوم": "إن هذا العدوان يعكس مدى الإحباط الذي تتخبط فيه قوى العدوان إزاء الشموخ والإباء الذي يظهره الشعب اليمني الشقيق في مواجهة القوى التي تتربص بأمتنا وشعوبها وتريد فرض هيمنتها عليها بارتكاب المجازر وقصف المنشآت المدنية، لعجزها عن فرض إرادتها بالقوة العسكرية".

وتوجهت حركة الجهاد الاسلامي بالتحية للشعب اليمني وقالت: "إننا إذ نحيي صمود الشعب اليمني الشقيق في مواجهة هذا الإجرام المتمادي، فإننا نشيد بمواقف السيد عبد الملك الحوثي التي أعلن فيها الاستمرار في نصرة شعب فلسطين وقضيته ومقاومته".

انتهی**1426

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