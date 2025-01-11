رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية يعترف بأن البرنامج النووي الإيراني ليس عسكريا

وأشار "وليام بيرنز" في مقابلة مع مراسل الإذاعة العامة الأمريكية (إن بي آر) إلى التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وقال: "ليس هناك ما يشير إلى عزم إيران على بناء أسلحة نووية".

وزعم إنه تم إضعاف موقع إيران الاستراتيجي في المنطقة وادعی: "تعرض موقع إيران الاستراتيجي لأضرار بالغة في الأشهر الستة أو السبعة الأخيرة وموقع إيران الاستراتيجي أصبح ضعيفا للغاية".

وبناء على هذا الادعاء الكاذب، زعم أن إيران يمكنها أن تقرر إعادة بناء قوة الردع لديها في مواجهة هذا الضعف والتراجع عن القرار الذي اتخذته أواخر عام 2003 بتعليق برنامجها العسكري (النووي).

واعترف بيرنز: اليوم، لا نرى أي مؤشرات على اتخاذ إيران مثل هذا القرار، لكن من الواضح أننا يجب أن نراقبها بعناية.

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