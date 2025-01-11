١١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٠١ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85716612
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رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية يعترف بأن البرنامج النووي الإيراني ليس عسكريا

١١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٠١ ص
رمز الخبر: 85716612
رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية يعترف بأن البرنامج النووي الإيراني ليس عسكريا

طهران /11 كانون الثاني/يناير/إرنا- اعترف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) "ويليام بيرنز"،بأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس عسكريا وقال إنه لا يوجد ما يشير إلى قرار إيران ببناء أسلحة نووية.

وأشار "وليام بيرنز" في مقابلة مع مراسل الإذاعة العامة الأمريكية (إن بي آر) إلى التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وقال: "ليس هناك ما يشير إلى عزم إيران على بناء أسلحة نووية".

وزعم إنه تم إضعاف موقع إيران الاستراتيجي في المنطقة وادعی: "تعرض موقع إيران الاستراتيجي لأضرار بالغة في الأشهر الستة أو السبعة الأخيرة وموقع إيران الاستراتيجي أصبح ضعيفا للغاية".

وبناء على هذا الادعاء الكاذب، زعم أن إيران يمكنها أن تقرر إعادة بناء قوة الردع لديها في مواجهة هذا الضعف والتراجع عن القرار الذي اتخذته أواخر عام 2003 بتعليق برنامجها العسكري (النووي).

واعترف بيرنز: اليوم، لا نرى أي مؤشرات على اتخاذ إيران مثل هذا القرار، لكن من الواضح أننا يجب أن نراقبها بعناية.

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