١٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٣٥ م
رمز الخبر: 85799627
T T
٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

رئيس الجمهورية: بناء برج التكنولوجيا، يحظى بالاولوية

١٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٣٥ م
رمز الخبر: 85799627
رئيس الجمهورية: بناء برج التكنولوجيا، يحظى بالاولوية

كرج/ 10 نيسان/ابريل/ارنا – اكد رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان اليوم الخميس ان بناء برج التكنولوجيا لانتاج اللقاحات واستخدامات التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو والبحوث البيئية، يعد من الخطط ذي الاولوية بالنسبة للحكومة في مسعى للنهوض بمكانة مؤسسة رازي العلمية – البحثية وانتاج اللقاحات والامصال.

واضاف الرئيس بزشكيان خلال زيارته لمؤ سسة رازي في كرج (غربي طهران) ان هدفنا يتمثل في بناء مجموعة في ضوء الافاق التي رسمها قائد الثورة ولتكون نموذحا وملهمة للمنطقة.

واوضح انه مع تنفيذ هذه المشروع العلمي- التكنولوجي الضخم يتم التمهيد لدمج مؤسسي رازي وباستور وتحويلهما الى قطب للدراسات والانتاج والخدمات في الحقل الطبي للبلاد والمنطقة.

ودعا الى الافادة من طاقة وامكانات النخبة لا سيما الموجودين في خارج البلاد في انجاز هذا المشروع وقال اننا سنكون بعد تنفيذ هذا المشروع استقطاب النخبة في البلاد والافادة من طاقاتهم لجهة انتاج الثروة.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

تعليقك

You are replying to: .