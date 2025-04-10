رئيس الجمهورية: بناء برج التكنولوجيا، يحظى بالاولوية

واضاف الرئيس بزشكيان خلال زيارته لمؤ سسة رازي في كرج (غربي طهران) ان هدفنا يتمثل في بناء مجموعة في ضوء الافاق التي رسمها قائد الثورة ولتكون نموذحا وملهمة للمنطقة.

واوضح انه مع تنفيذ هذه المشروع العلمي- التكنولوجي الضخم يتم التمهيد لدمج مؤسسي رازي وباستور وتحويلهما الى قطب للدراسات والانتاج والخدمات في الحقل الطبي للبلاد والمنطقة.

ودعا الى الافادة من طاقة وامكانات النخبة لا سيما الموجودين في خارج البلاد في انجاز هذا المشروع وقال اننا سنكون بعد تنفيذ هذا المشروع استقطاب النخبة في البلاد والافادة من طاقاتهم لجهة انتاج الثروة.