مساعد وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الروسي في موسكو

وأفادت، "إرنا" بأن "غريب آبادي" يزور موسكو للمشاركة في اجتماع "مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة"،

وناقش مساعدا وزير الخارجية الايراني والروسي، خلال لقائهما بمقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو اليوم، ناقشا آخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات بين البلدين وتعزيز التنسيق الثنائي في إطار المنظمات الدولية.

كما تباحث غريب ابادي وفاسيليوفيتش، السبل الكفيلة بدفع مسيرة تعزيز التعددية القطبية ومواجهة النزعات الاحادية على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى مبادرات تعزيز السلام والأمن العالميين في إطار مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة.

يذكر أن "مجموعة أصدقاء ‏الدفاع عن ميثاق الامم المتحدة"، تأسست عام 2021 في نيويورك وتضم حاليا 18 دولة من مختلف المجموعات الجغرافية حول العالم، منها إيران وروسيا الاتحادية والصين وكوبا وفلسطين وفنزويلا والجزائر ودول أخرى، وذلك بهدف الحفاظ على ميثاق الأمم المتحدة والدفاع عنه.

وتسعى "المجموعة"، إلى "تعزيز التعددية والدبلوماسية بدلا من اللجوء إلى القوة تجاه ما يُعتبر انتهاكً للالتزامات من جانب الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة".

انتهى**9365 / ح ع **



