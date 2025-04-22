سرايا القدس تستهدف قوة هندسة للاحتلال في غزة وتسيطر على طائرة استطلاع

كما سيطرت على طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع "Matrice 350 RTK" خلال تنفيذها مهمات استخبارية متعددة في سماء مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وأمس الاثنين، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استدراجها قوة هندسية إسرائيلية نحو عين نفق مفخخة مسبقاً.وأوضحت القسام، أنّه وفور وصول القوة الإسرائيلية إلى المكان تم تفجير عين النفق وإيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، شرق حي التفاح، شرقي مدينة غزة.

بدورها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم، إنّ "مسألة تفكيك حماس لا توجد على الإطلاق على جدول أعمال الحكومة لاعتبار بسيط أن هذا ليس هدفاً واقعياً".

وعلّلت الصحيفة الإسرائيلية، أنّه "بخلاف التقديرات الأولية، لا تزال لدى حماس قوة قتالية تضم عدداً ليس صغيراً من العناصر، بعضهم منظمون في سرايا وكتائب"، مشيرةً إلى أنّ "حماس تعمل بعقيدة حرب العصابات، وهذا يصعّب مهمة الجيش الإسرائيلي".

هذا وأشارت صحيفة "‏هآرتس" الإسرائيلية، إلى أنّ "قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي تقر بأن أعداداً كبيرة من مقاتلي حماس أعادت تنظيم صفوفها في رفح".

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