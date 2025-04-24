٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٠٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85812670
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اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة بالضفة الغربية

٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٠٠ ص
رمز الخبر: 85812670
اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة بالضفة الغربية

طهران / 24 نيسان / ابريل/ارنا- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مخيم الدهيشة وبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، ما أسفر عن اندلاع مواجهات واعتقال شاب، إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح ورضوض، بينهم طفل.

وأفادت "فلسطين اليوم" نقلا عن مصادر محلية بأن قوة خاصة إسرائيلية “مستعربون”، تساندها قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت مخيم الدهيشة وتمركزت أمام مدخله الرئيسي على شارع القدس–الخليل، وانتشرت في محيطه، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت باتجاه الشبان.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يزن جبر الحسنات (19 عامًا) قبل انسحابها من المخيم.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار، واعتدت بالضرب على عدد من المواطنين، ما أسفر عن إصابتهم بجروح ورضوض، من بينهم الطفل أحمد محمد ديرية (14 عامًا)، الذي نُقل لتلقي العلاج بعد إصابته برضوض في أنحاء جسده وجروح في الرأس.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصعيدًا ميدانيًا متواصلاً من قبل قوات الاحتلال، تتخلله اقتحامات واعتقالات واعتداءات على المواطنين العُزّل.

انتهى ** 2342

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