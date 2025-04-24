عراقجي، عضوا بمؤسسة حفظ أعمال الدفاع المقدس والمقاومة

كما تم بقرار من مجلس امناء المؤسسة وموافقة قائد الثورة ، إضافة كلمة "المقاومة" الى اسم هذه المؤسسة لتصبح "مؤسسة حفظ اعمال ونشر قيم الدفاع المقدس والمقاومة".

يذكر ان مؤسسة حفظ اعمال ونشر قيم الدفاع المقدس كانت قد تاسست بامر من قائد الثورة عام 1990.