٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:٢٢ م
رمز الخبر: 85813016
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٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

عراقجي، عضوا بمؤسسة حفظ أعمال الدفاع المقدس والمقاومة

٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:٢٢ م
رمز الخبر: 85813016
عراقجي، عضوا بمؤسسة حفظ أعمال الدفاع المقدس والمقاومة

طهران/ 24 نيسان/ابريل/ارنا – بموافقة قائد الثورة الاسلامية، عُيّن وزير الخارجية عباس عراقجي، عضوا في مجلس أمناء مؤسسة حفظ أعمال ونشر قيم الدفاع المقدس.

كما تم بقرار من مجلس امناء المؤسسة وموافقة قائد الثورة ، إضافة كلمة "المقاومة" الى اسم هذه المؤسسة لتصبح "مؤسسة حفظ اعمال ونشر قيم الدفاع المقدس والمقاومة".

يذكر ان مؤسسة حفظ اعمال ونشر قيم الدفاع المقدس كانت قد تاسست بامر من قائد الثورة عام 1990.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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