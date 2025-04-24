عراقجي، عضوا بمؤسسة حفظ أعمال الدفاع المقدس والمقاومة

كما تم بقرار من مجلس امناء المؤسسة وموافقة قائد الثورة ، إضافة كلمة "المقاومة" الى اسم هذه المؤسسة لتصبح "مؤسسة حفظ اعمال ونشر قيم الدفاع المقدس والمقاومة".
يذكر ان مؤسسة حفظ اعمال ونشر قيم الدفاع المقدس كانت قد تاسست بامر من قائد الثورة عام 1990.
طهران/ 24 نيسان/ابريل/ارنا – بموافقة قائد الثورة الاسلامية، عُيّن وزير الخارجية عباس عراقجي، عضوا في مجلس أمناء مؤسسة حفظ أعمال ونشر قيم الدفاع المقدس.
كما تم بقرار من مجلس امناء المؤسسة وموافقة قائد الثورة ، إضافة كلمة "المقاومة" الى اسم هذه المؤسسة لتصبح "مؤسسة حفظ اعمال ونشر قيم الدفاع المقدس والمقاومة".
يذكر ان مؤسسة حفظ اعمال ونشر قيم الدفاع المقدس كانت قد تاسست بامر من قائد الثورة عام 1990.
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