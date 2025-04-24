قائد الثورة: نهج الأئمة هو "نهج الصمود والثبات" ودرس الأئمة هو "درس المنطق والاستدلال"

واضاف سماحته في مجلس العزاء بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الصادق (ع) أن اهالي غزة ولبنان يعملون في ظل صمودهم، في الحقيقة على نهج أئمة الهدى.
واكد ان حياة الامام الصادق عليه السلام من ناحية الترويج للأحكام الالهية، هي حياة عجيبة ورائعة وناجحة.
طهران/ 24 نيسان/ابريل/ارنا – قال قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي ان نهج الأئمة هو "نهج الصمود والثبات" و درس الأئمة هو "درس المنطق والاستدلال".
واضاف سماحته في مجلس العزاء بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الصادق (ع) أن اهالي غزة ولبنان يعملون في ظل صمودهم، في الحقيقة على نهج أئمة الهدى.
واكد ان حياة الامام الصادق عليه السلام من ناحية الترويج للأحكام الالهية، هي حياة عجيبة ورائعة وناجحة.
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