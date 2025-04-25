٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٣٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85813282
T T
٠ Persons

سمات

اليمن: العدوان الأمريكي يشن عدة غارات على محافظتي عمران ومأرب

٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٣٨ ص
رمز الخبر: 85813282
اليمن: العدوان الأمريكي يشن عدة غارات على محافظتي عمران ومأرب

طهران / 25 نيسان / ابريل/ارنا- شنت الطائرات الاميركية مساء الخميس عدة غارات على محافظتي عمران ومأرب في اليمن.

وأوضح مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العدوان الأمريكي استهدف بغارتين مديرية حرف سفيان في محافظة عمران.

كذلك افاد مصدر محلي للوكالة ان العدوان الأمريكي شن اربع غارات على مديرية مدغل بمأرب.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .