اليمن: العدوان الأمريكي يشن عدة غارات على محافظتي عمران ومأرب

طهران / 25 نيسان / ابريل/ارنا- شنت الطائرات الاميركية مساء الخميس عدة غارات على محافظتي عمران ومأرب في اليمن.

وأوضح مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العدوان الأمريكي استهدف بغارتين مديرية حرف سفيان في محافظة عمران. كذلك افاد مصدر محلي للوكالة ان العدوان الأمريكي شن اربع غارات على مديرية مدغل بمأرب. انتهى ** 2342