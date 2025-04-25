وزير النفط الايراني:محطة الطاقة النووية الإيرانية الجديدة سيتم بناؤها بخط ائتمان حكومي روسي

وقال "محسن باك نجاد" في كلمته في الجلسة الختامية للاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا في موسكو اليوم الجمعة، إن الاجتماع عقد في أجواء مليئة بالصداقة والتفاهم وبدعم كبار المسؤولين من البلدين وأضاف: ستواصل إيران وروسيا تعاونهما في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وبناء منشآت جديدة للطاقة النووية واستكمال المرحلتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر للطاقة باستخدام خط الائتمان الروسي.

وفي وقت سابق، قال السفير الإيراني لدى روسيا، في إشارة إلى تشغيل الوحدة الأولى من محطة بوشهر للطاقة النووية وبناء الوحدتين الثانية والثالثة من هذه المحطة بمشاركة موسكو: "نجري حاليا مفاوضات مع روسيا لبناء المزيد من محطات الطاقة النووية في إيران".

وأضاف كاظم جلالي: إن عقد إنشاء محطة طاقة نووية كبيرة بقدرة خمسة آلاف ميغاواط ومفاعلات جديدة صغيرة الحجم من بين الأمور التي تمت مناقشتها خلال زيارة الدكتور بزشکیان إلى موسكو في17يناير/كانون الثاني 2024.

إيران وروسيا تتعاونان في إنشاء مركز للغاز

وواصل وزير النفط الحديث عن الاتفاق بين إيران وروسيا لتعزيز التعاون في صناعة النفط المنبع وتطوير حقول النفط والغاز،قائلا:تسعى طهران وموسكو إلى تسريع تنفيذ اتفاقيات التعاون مع شركة غازبروم واستكمالها.

وتحدث باك نجاد أيضًا عن عزم البلدين على تفعيل الممر الدولي بين الشمال والجنوب من خلال استخدام الطاقة الحالية واستكمال خط سكة حديد رشت - أستارا باعتباره الحلقة المفقودة في هذا الممر وهو ما أصبح مطلبًا عامًا في إيران.

وقال وزير النفط: انطلقت اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا في أجواء من الصداقة والتفاهم وبدعم من كبار المسؤولين في البلدين. وبفضل عزيمة وإرادة كبار المسؤولين في البلدين والاجتماعات والمفاوضات العديدة بينهما، ازداد التعاون الثنائي أكثر من ذي قبل.

وأضاف: إن التعاون المتعدد الأطراف بين إيران وروسيا، من خلال العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس، ومنتدى الدول المصدرة للغاز، وأوبك بلس أدى إلى ضمان المصالح المشتركة والسلام والاستقرار والأمن الدولي وأنا واثق من أن هذا التعاون سوف يتعمق.

وأكد باك نجاد أن العلاقات بين إيران وروسيا تحظى بأهمية كبيرة على الساحة الدولية، مضيفا: في ساحة الدبلوماسية العالمية، تحظى العلاقات بين طهران وموسكو بالاهتمام.

عملية المصادقة على المعاهدة الاستراتيجية الشاملة تجري في مجلس الشورى الإسلامي

وقال وزير النفط: إن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا عزز من وضوح التعاون الاستراتيجي بين البلدين ووفر إطارا متيناً للعلاقات طويلة الأمد بين البلدين.

وتابع: مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الأوراسي، أصبح المجال مهيأ لزيادة التبادل التجاري مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي، وخاصة روسيا الاتحادية.

وقال باك نجاد: مع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين إيران وأوراسيا، أتيحت فرصة ذهبية لزيادة حجم التجارة بين إيران وروسيا، باعتبارها إحدى الدول الخمس الأعضاء في هذا الاتحاد.

وأشاد بدور السفارتين الإيرانية والروسية في تطوير التبادل التجاري، مؤكدا أن الاتفاقيات بين إيران وروسيا تتوافق مع المصالح المتبادلة.

ودعا وزير النفط الجانب الروسي لحضور معرض صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية.

وفي ختام الاجتماع، وقع وزير النفط الإيراني "محسن باك نجاد" و وزير الطاقة الروسي "سيرغي سيفلييف"الوثيقة الختامية للجنة المشتركة الثامنة عشرة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

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