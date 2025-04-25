عراقجي يزور معرض مسقط الدولي للكتاب

وخلال الزيارة وقّع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كتابه بعنوان "قوة التفاوض" في معرض مسقط الدولي للكتاب في جناح دار لُبان، الصادر عن دار هاشم في بيروت.

واستعرض عراقجي في كتابه أسلوبه في التفاوض خاصة في الملف النووي الإيراني الذي قاده لسنوات، فضلًا عن خبراته في قيادة عملية التفاوض في الملف النووي في أواخر فترة حكم الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني.

ويشمل الكتاب الذي ترجمته الدكتورة فاطمة محمدي سبحاني مقدمة وستة أبواب متكاملة عن طبيعة المفاوضات وأنواعها السياسية، بالإضافة إلى سمات المفاوض ومهارات ومراحل التفاوض ومتطلّباته.

ويؤكد عراقجي في كتابه أنّ المفاوضات ليست مجرّد لقاءات رسمية بين الدبلوماسيين، بل هي فنٌّ متأصّل في الثقافة الإيرانية، نجده في أسواق البازار الإيراني حيث التجار المخضرمون الذين يساومون على الأسعار بطريقة محترفة.

ويأتي إصدار الكتاب في ظل المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران والتي تجري بشأن البرنامج النووي لطهران ورفع الحظر.

وفي حفل التوقيع على الكتاب، قال عراقجي، شاكرًا مترجمة الكتاب إلى اللغة العربية: "أنا سعيدٌ بعرض كتابي في هذا المعرض، الذي يُعدّ من المعارض الرائدة في المنطقة".

وأضاف: "آمل أن يكون هذا الكتاب مفيدًا لطلاب العلاقات الدولية. إنه عملٌ ثمرة 40 عامًا من العمل الدبلوماسي والسياسة الخارجية، وتجاربي الشخصية في المفاوضات النووية التي أدت إلى الاتفاق النووي".

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