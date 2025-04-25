22 عملاً مقاوماً في الضفة ضد جيش الاحتلال والمستوطنين خلال 48 ساعة

وأشار مركز معلومات فلسطين “معطي”، في تقريره الصادر يوم الجمعة، إلى أنه رصد 22 عملاً مقاوماً خلال 48 ساعة، تنوعت ما بين عملية إطلاق نار، وعملية تفجير عبوات ناسفة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 17 نقطة متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ففي القدس، شهدت مناطق حزما وبيت عنان اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال تخللتها إلقاء حجارة.

وفي جنين، تجددت المواجهات في مناطق فقوعة، جنين، ومخيم جنين. كما شهدت قلقيلية تصعيداً مماثلاً في بلدة كفر قدوم، حيث اندلعت مواجهات مماثلة.

أما في نابلس، فقد شهدت مناطق بيتا وسالم وبورين والمساكن الشعبية اندلاع مواجهات عنيفة، بينما في بيت لحم، كانت هناك مواجهات في مخيم الدهيشة مع قوات الاحتلال، إلى جانب تصدي للمستوطنين في بلدة حوسان باستخدام زجاجات حارقة.

وفي أريحا، تصدى الأهالي لهجوم للمستوطنين في العوجا حيث تم إلقاء حجارة على المركبات التي كانت متجهة إلى المستوطنات، مما أسفر عن تضرر بعض المركبات.

أما في الخليل، فقد اندلعت مواجهات في مخيمات الفوار والعروب وبلدة إذنا، حيث رشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة في كل هذه المناطق.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي اقتحام أغلب مدن وبلدات الضفة الغربية، وتشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة، بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين على المواطنين وممالكاتهم بحماية من قوات الاحتلال.

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