العمليات المشتركة العراقية تحذر التحالف الدولي على خلفية الاعتداء الامريكي على الحشد الشعبي

وقال الناطق باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي، "نؤكد الالتزام بتطبيق ما يصدر عن القائد العام للقوات المسلحة بشأن منع أي عمل انفرادي بري أو جوي من دون موافقة الحكومة العراقية".

وأضاف، ان "تعليمات القائد العام للقوات المسلحة بمنع أي عمل انفرادي بري أو جوي من دون موافقة الحكومة العراقية واضحة وصريحة وملزمون بتطبيقها".

وشدد على، ان "أي طرف يخالف الأوامر ستتم مناقشته في مجلس الامن الوطني لاتخاذ الاجراءات اللازمة".

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وجه القطعات العراقية كافة باتخاذ التدابير الاحترازية على خلفية الاعتداء الامريكي على مقرات الحشد الشعبي في القائم، ولتجنب سقوط خسائر بشرية كما أبلغ قيادة العمليات المشتركة العراقية بمنع أي عمل انفرادي بري أو جوي من دون موافقة الحكومة العراقية.

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