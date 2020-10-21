صادرات السلع الايرانية الى العراق مستمرة عبر منفذ جذابة

وخلال اجتماع المجلس الذي عقد في مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران الاربعاء، قالت عموري: ان منفذي شلمجة وجذابة يعدان من اهم المنافذ الحدودية بمحافظة خوزستان لانجاز الانشطة التجارية مع العراق واللذين كانا مغلقين عدة اشهر بسبب القيود المفروضة اثر تفشي فيروس كورونا.

وقالت عموري بان صادرات محافظة خوزستان الى العراق بلغت خلال الاشهر الستة الاولى من العام (الايراني) الجاري (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس) مليونا و 500 الف و 217 طنا بقيمة 294 مليون دولار.

واشارت الى ان منفذ جذابة ياتي ضمن انشطة غرفة تجارة اهواز واضاف: ان القضايا المتعلقة بحدود شلمجة تتم متابعتها من قبل غرفتي التجارة في آبادان وخرمشهر.

ولفتت رئيسة غرفة تجارة اهواز الى ان ما بين 100 الى 120 شاحنة تنقل سلع الصادرات الايرانية عبر منفذ جذابة الى العراق يوميا واضافت: ان الانشطة مترافقة مع صعوبات للتجار ورجال الاعمال الا ان الصادرات جارية على اي حال.

ونوهت الى منع تصدير 24 سلعة زراعية من الحدود الجنوبية الى العراق واضافت: نظرا لان خوزستان تحظى بطاقات عالية في انتاج المحاصيل الزراعية فان هذه القيود تخلق تحديات امام المصدرين.

واشارت رئيسة غرفة تجارة اهواز الى انخفاض صادرات محافظة خوزستان بنسبة 18 و 30 بالمائة من حيث الزنة والقيمة خلال الاشهر الستة الماضية من العام الايراني الجاري وقالت: ان قيمة صادرات محافظة خوزستان من مختلف انواع السلع الى العديد من الدول بلغت مليارا و 500 مليون دولار في حين كانت خلال ذات الفترة من العام الماضي 6.7 مليون طن بقيمة 2 مليار و 138 مليون دولار.

واعتبرت القيود الناجمة من تفشي فيروس كورونا بانها تشكل السبب الاهم في انخفاض صادرات المحافظة من السلع غير النفطية وقالت: ان صادرات المحافظة من السلع غير النفطية بلغت العام (الايراني) الماضي 16 مليون طن بقيمة 11 مليار دولار.

*صادرات البتروكيمياويات

واشارت الى ان ميناء "الامام الخميني (رض)" بالمحافظة كان اكثر موانئ المحافظة نشاطا من حيث الوزن والقيمة واضافت: ان هذا الميناء الذي يعد ثاني اكبر ميناء تجاري في البلاد كانت له حصة 30 بالمائة من صادرات المحافظة وهي النسبة الاكبر مقارنة مع سائر الموانئ.

وذكرت عموري بان المنتوجات البتروكيمياوية كانت لها النسبة الاكبر وهي 67 بالمائة من اجمالي صادرات المحافظة ومن ثم المعادن 24 بالمائة والمنتوجات الصناعية 4 بالمائة والتعدينية 3 بالمائة والزراعية 2 بالمائة والصناعات اليدوية اقل من 1 بالمائة.

ونوهت رئيسة غرفة تجارة اهواز الى ان محافظة خوزستان كانت المحافظة الاولى في البلاد في مجال واردات السلع من حيث القمة والوزن خلال الاشهر الستة الاولى من العام الجاري واضافت: ان المحافظة حلت في المرتبة الثالثة خلال الفترة المذكورة من حيث الوزن والمرتبة الثانية من حيث القيمة في صادرات السلع غير النفطية.

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