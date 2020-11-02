جهانغيري: الاساءة لحامل رسالة الحرية ظلم بحق الحرية

وكتب جهانغيري في تغريدة له في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاثنين: اهنئ مواطنينا الاعزاء ومسلمي العالم لمناسبة الميلاد السعيد للنبي الاكرم (ص) والامام جعفر الصادق (ع).

واضاف: ان التحرر من دوامة الجهل والعنف اليوم بحاجة الى الحكمة والشفقة النبوية اكثر من اي وقت اخر.

وتابع النائب الاول للرئيس الايراني: ان الاساءة الى حامل رسالة الحرية والاخلاق ظلم بحق الانسانية والحرية. مثلما لا مكان للقسوة والاجرام في الاقتداء بمحمد رسول الله (ص).

واكد جهانغيري بان مسؤولية السياسيين في كل انحاء العالم هي ازالة ارضيات الاساءة والعداوة والعنف.

انتهى ** 2342