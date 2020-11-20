حريق بتروكيمياويات خارك اسفر عن مصرع شخص واصابة 4 آخرين

وقال جمشيدي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الخميس: ان مجمع بتروكيمياويات خارك تعرض مساء الخميس لحريق خلال اجراء عمليات الصيانة الاساسية ما ادى الى مصرع شخص واصابة 4 آخرين.

واضاف: ان الحادث وقع حين اجراء عملية لحيم ما ادى الى انفجار الانبوب الذي كان يحتوي مواد كيمياوية واندلاع الحريق.

وقال جمشيدي انه تمت السيطرة على النيران بعد 15 دقيقة من اندلاعها الا ان شخصا واحدا لقي مصرعه اثر الحروق الشديدة التي اصيب بها.

واوضح ان احد المصابين بلغت نسبة اصابته بالحروق 90 بالمائة وتم نقله الى مستشفى الحوادث في مدينة غناوة.

وتقع جزيرة خارك الى الشمال الغربي من مدينة بوشهر مركز محافظة بوشهر في الخليج الفارسي جنوب البلاد.

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