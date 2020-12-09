قائد الثورة يعزي برحيل اية الله يزدي (رحمه الله)

وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني لمكتب قائد الثورة الاسلامية، اليوم الاربعاء، ان بيان سماحته بالمناسبة جاء على الشكل التالي :

بسم الله الرحمن الرحيم

انني اعزي برحيل العالم المجاهد والمتقي اية الله الحاج الشيخ محمد يزدي (رضوان الله عليه)، الحوزة العلمية العظمى في قم ومراجع التقليد والعلماء الاجلاء وجمعية المدرسين المحترمين، الى جانب طلاب واصدقاء ومحبي هذا الفقيد لاسيما اسرته العزيزة وعقيلته وابنائه الكرام.

ان السجل الثوري الحافل بالنضال في حقبة الطاغوت الى جانب حضوره المستدام والفاعل على مدى تاريخ الثورة وتبنيه مسوؤليات عظيمة في سياق ادارة البلاد بما في ذلك رئاسة السلطة القضائية والعضوية في مجلسي صيانة الدستور وخبراء القيادة، ومجلس الشورى الاسلامي فضلا عن نشاطاته العلمية والفقهية، جعلت من هذا العالم الجليل شخصية شاملة ومؤثرة.

وان الايمان الراسخ بمبادئ الثورة والصمود على هذا النهج والحماس الديني والثوري، كانت من السمات الاخرى لهذه الشخصية الكريمة. على امل ان يشكل هذا الرصيد الكبير مبعثا لعلو درجات الفقيد؛ سائلين الله العلي القدير له بالرحمة والمغفرة والرضوان.

انتهى ** ح ع