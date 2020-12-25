تسجیل 132 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الجمعة انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 6 الاف و 21 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و182الفا و182 شخصا من بينهم 5345 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ مليون و 148 الف و 203 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 132 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 54 الف و 404 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان سبعة ملايين و 432 الفا و 206 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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