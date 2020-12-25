٢٥‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٢:٣٩ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84161059
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تسجیل 132 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجیل 132 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/25 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الجمعة ملیون و 183 الفا و182 شخصا وبوفاة 132 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 54 الف و404 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الجمعة انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 6 الاف و 21 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و182الفا و182 شخصا من بينهم 5345 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ مليون و 148 الف و 203 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 132 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 54 الف و 404 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان سبعة ملايين و 432 الفا و 206 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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