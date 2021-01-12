قيرغيزستان ترغب بتطوير التعاون مع ايران بمجال نقل السلع

واضاف عبدالرزاق اف خلال لقائه المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية "محمد راستاد": بسبب إغلاق الحدود بين الصين وقيرغيزستان، فإن عبور البضائع عبر موانئ ايران الجنوبية لإيران إلى حدود سرخس وقرغيزستان له أهمية كبيرة، معربا عن امله بالاستفادة من هذا الخيار.

بدوره صرح راستاد في هذا اللقاء إن إيران مستعدة لرفع مستوى قدراتها المينائية والبحرية والتدريبية لتحقيق المصالح المتبادلة مع قيرغيزستان، مؤكدا على ضرورة تطوير التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات.

وفي إشارة إلى تطوير ميناء جابهار وإطلاق خط سكة حديد زاهدان-جابهار ، قال المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية: هذا الميناء لديه إمكانيات جيدة لنقل البضائع إلى دول آسيا الوسطى، بما في ذلك قيرغيزستان.

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