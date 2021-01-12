١٢‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٠:٤١ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84182600
٠ Persons

سمات

قيرغيزستان ترغب بتطوير التعاون مع ايران بمجال نقل السلع

قيرغيزستان ترغب بتطوير التعاون مع ايران بمجال نقل السلع

طهران/12 کانون الثاني/يناير/ارنا- أكد سفير قيرغيزستان في ايران "أواز بيك عبدالرزاق اف" على تطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجال نقل وعبور البضائع من الموانئ الإيرانية إلى هذا البلد، معلنا استعداد بلاده لنقل البضائع من موانئ ایران الجنوبية.

واضاف عبدالرزاق اف خلال لقائه المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية "محمد راستاد": بسبب إغلاق الحدود بين الصين وقيرغيزستان، فإن عبور البضائع عبر موانئ ايران الجنوبية لإيران إلى حدود سرخس وقرغيزستان له أهمية كبيرة، معربا عن امله بالاستفادة من هذا الخيار.

بدوره صرح راستاد في هذا اللقاء إن إيران مستعدة لرفع مستوى قدراتها المينائية والبحرية والتدريبية لتحقيق المصالح المتبادلة مع قيرغيزستان، مؤكدا على ضرورة تطوير التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات.

وفي إشارة إلى تطوير ميناء جابهار وإطلاق خط سكة حديد زاهدان-جابهار ، قال المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية: هذا الميناء لديه إمكانيات جيدة لنقل البضائع إلى دول آسيا الوسطى، بما في ذلك قيرغيزستان.

انتهى**3276

سمات

تعليقك

You are replying to: .
4 + 7 =