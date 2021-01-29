ظريف يلتقي نظيره التركي في اسطنبول

طهران/ 29 كانون الثاني/ يناير/ ارنا – أوضح وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور طه المتوكل، أن التحالف السعودي ارتكب جرائم بشعة بحق الشعب اليمني، وتسبب في سقوط 43 ألف مدني ما بين شهيد وجريح منهم سبعة آلاف طفل وامرأة، كما تم تدمير 523 مستشفى ومركز صحي باليمن.