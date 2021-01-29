ظريف يلتقي نظيره التركي في اسطنبول

ويواصل ظريف جولته الإقليمية في دول القوقاز ويلتقي اليوم مع المسؤولين الأتراك في اسطنبول.
ووصل ظريف إلى تركيا الليلة الماضية، المحطة الاخيرة في جولته الدبلوماسية بعد زيارة جمهورية أذربيجان وروسيا الاتحادية وجمهورية أرمينيا وجورجيا.
انتهى** 2344
طهران/ 29 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف نظيره التركي مولود تشاويش اوغلو صباح اليوم الجمعة في اسطنبول.
ويواصل ظريف جولته الإقليمية في دول القوقاز ويلتقي اليوم مع المسؤولين الأتراك في اسطنبول.
ووصل ظريف إلى تركيا الليلة الماضية، المحطة الاخيرة في جولته الدبلوماسية بعد زيارة جمهورية أذربيجان وروسيا الاتحادية وجمهورية أرمينيا وجورجيا.
انتهى** 2344
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