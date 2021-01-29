٢٩‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٠:٤٣ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84202959
٠ Persons

سمات

ظريف يلتقي نظيره التركي في اسطنبول

ظريف يلتقي نظيره التركي في اسطنبول

طهران/ 29 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف نظيره التركي مولود تشاويش اوغلو صباح اليوم الجمعة في اسطنبول.

ويواصل ظريف جولته الإقليمية في دول القوقاز ويلتقي اليوم مع المسؤولين الأتراك في اسطنبول.

ووصل ظريف إلى تركيا الليلة الماضية، المحطة الاخيرة في جولته الدبلوماسية بعد زيارة جمهورية أذربيجان وروسيا الاتحادية وجمهورية أرمينيا وجورجيا.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
5 + 8 =